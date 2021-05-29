لمواجهة كورونا.. السعودية تدعم الهند بـ60 طناً من الأوكسجين السائل

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 29 - مايو - 2021 11:19 مساءً

أعلنت السلطات السعودية دعمها ووقوفها إلى جانب الهند في مواجهة الانتشار السريع لكورونا المتحور، حيث أرسلت المملكة كميات كبيرة من الأوكسجين لتعزيز جهود السلطات فيها لمواجهة تفشي الفيروس.

وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، أعلن أن السعودية أرسلت 60 طنا من الأوكسجين السائل، كذلك عرضت توفير 100 حاوية من الأوكسجين، من المقرر أن تصل الهند في الأشهر المقبلة، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

وكانت السعودية قد دعمت الهند في 25 أبريل الماضي بـ80 طنا من الأوكسجين، بالشراكة مع مجموعة “آدني” الهندية للنقل واللوجستيات، وشركة “لايند” في مجال الغاز الطبيعي.

يشار إلى أن الهند سجلت اليوم 173790 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في أدنى زيادة يومية لها منذ 45 يوما بينما ارتفع عدد الوفيات 3617.

الجدير بالذكر أن بيانات وزارة الصحة أظهرت أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 27.7 مليونا مع تسجيل 322512 حالة وفاة.