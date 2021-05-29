إيران تشتري 16 مليون جرعة من لقاح كورونا بأموال العراق

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 40 دقيقة

قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيانيوم، اليوم السبت، أن العراق وافق على تحويل 125 مليون دولار من أموال إيرانية مجمدة إلى بنك أوروبي لشراء 16 مليون جرعة لقاح كورونا.

الوزير الإيراني “أردكانيان” قال لوكالة “إرنا”: إنه “بعد المتابعة المستمرة، تم الحصول على التصاريح اللازمة لتحويل 125 مليون دولار من الموارد المالية الإيرانية من المصرف العراقي للتجارة إلى مصرف سويسري لشراء 16 مليون جرعة من لقاح كوفاكس”.

ولقحت وزارة الصحة الإيرانية، حتى الآن 3 ملايين و337 ألفا و848 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح “كورونا”، بينما تلقى 508 آلاف و672 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد اللقاحات 3 ملایین و 846 ألفا و520 جرعة، وتم لغاية الآن، إجراء 19 مليونا و687 ألفا و77 اختبارا للكشف عن الإصابة بالمرض.

إلى جانب ذلك، توقع وزير الطاقة الإيراني “أردكانيان” أن يتم العمل نهاية الأسبوع الجاري وستحول هذه اللقاحات إلى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية قريباً.

يذكر أن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي الدكتور “مظهر محمد صالح” أكد أن الدين المتراكم من أموال للشركات الإيرانية هي قيمة مشتريات العراق من الغاز المجهز لمحطات كهرباء العراق، وكذلك ثمن تجهيز الكهرباء الحي إلى بعض المحافظات، وهي حقوق تتراكم يومياً مع قيمة التجهيز.

وطالبت إيران، خلال المحادثات التي تجريها مع القوى العالمية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بالإفراج عن إيرادات نفطية قدرها 20 مليار دولار تقول إنها مجمدة في دول منها العراق وكوريا الجنوبية والصين بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عام 2018.