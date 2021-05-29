مصر تحذر من ارتفاع نسبة الوفيات بـ “الفطر الأسود”

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 47 دقيقة

بعد تتضارب الأنباء من مصر حول تسجيل حالات إصابة بالفطر الأسود خلال الأيام القليلة الماضية، حذرت السلطات الصحية المصرية رسميا من ارتفاع الوفيات بالفطر الأسود.

وأوضحت إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة المصرية، في بيان لها أن نسبة الوفيات قد تصل إلى 50%، من المصابين وأن طرق وقف العدوى قد تشمل استئصال الأعضاء المصابة كالعينيين أو الفك العلوي.

وأضافة في بيانها أنه إذا لم تتم السيطرة على المرض وعلاجه مبكرا فإن معدلات الوفاة الناجمة عنه قد تصل من 20 إلى 50% من المصابين، موضحة أنه يمكن علاج الفطر الأسود بأدوية مضادات الفطريات تحت الإشراف الطبي، لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

ولفتت إلى أنه في بعض الحالات قد يتطلب العلاج استئصال الأنسجة المصابة لوقف انتشار العدوى كإزالة العينين أو الفك العلوي.

تقرير الإدارة أكد أن الفطر الأسود مرض غير معدٍ ولا ينتقل من إنسان لآخر أو بين الإنسان والحيوان، ويصيب المرض مصابي كورونا، أو بعد التعافي من الفيروس، ومن بين أعراضه على حسب مكان نمو الفطر، الحمى، السعال، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، تورم في جانب الوجه، صداع، احتقان في الجيوب الأنفية، الآلام بالبطن، قئ، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى، جلطات، تلف الأعصاب، وفقدان الوعي.

يشار إلى أن السلطات الهندية كانت قد كشفت في 20 مايو/آيار الجاري عن تفشي مرض يهدد حياة بعض المصابين بفيروس كورونا، ويدعى فطر الغشاء المخاطي أو “الفطر الأسود”.