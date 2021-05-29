حفتر: لن يكون هناك سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة في ليبيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

قال قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر إنه “لن يكون هناك سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة”، مؤكدا أن “لا سلام إلا بيد الدولة” الليبية.

وأضاف حفتر خلال العرض العسكري للجيش في بنغازي: “إننا قادرون على خوض الحرب مجددا إذا تمت عرقلة الاتفاق الدولي والانتخابات، ونقول لأعدائنا إن عدتم عدنا”.

وتابع: “لنعطي براحا واسعا للحل السلمي العادل في ليبيا الذي يشترط خروج القوات الأجنبية وحل الجماعات المسلحة المنتشرة بالعاصمة طرابلس”.

وأردف أن “لا سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة ولا سلام إلا بيد الدولة”.

وأشار إلى أن “العالم هرع لحل سلمي في ليبيا بعد أن أوشك الجيش على تحرير العاصمة طرابلس”.

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القاعدة العسكرية بنينا في مدينة بنغازي ستحتضن اليوم السبت أكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

وأشار المسمارى إلى أنه ستشارك كافة الوحدات العسكرية من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وحرس الحدود وقوات إدارة الصاعقة والمظلات.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي مساء الجمعة إن “غدا السبت ستحتضن القاعدة العسكرية في منطقة بنينا بمدينة بنغازى احتفال كبير، تكريماً لمنطقة بنينا وشهداء بنينا واهالي بنينا، واختيرت هذه المنطقة لتحتضن اكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا خلال السنوات الأخيرة”.