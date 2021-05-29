اخبار العالم

باكستان تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مدينة خميس مشيط

0 نشر
السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن باكستان تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مدينة خميس مشيط والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 11 ثانية - 9:57 مساءً, 29 مايو 2021 م

أعربت باكستان عن استنكارها الشديد لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية ، وإطلاقها، اليوم، طائرة بدون طيار “مفخخة” تجاه مدينة خميس مشيط.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تدين استمرار مثل هذه الهجمات التي تؤدي إلى بث الخوف والرعب في المنطقة، مشيداً بنجاح قوات التحالف في اعتراض وتدمير تلك الطائرة المفخخة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي.
وجدّد البيان التزام باكستان بوقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا