شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تمنح الاستخدام الطارئ لدواء جديد مضاد لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال يحمل اسم "Sotrovimab- VIR-7831" مضاد لـ "كوفيد-19" أنتجته شركة GSK العالمية بعد التصديق عليه و اعتماده من هيئة الغذاء و الدواء الأمريكية. وتعد بذلك دولة الإمارات أول دولة تستخدمه عالمياً.

ويعتمد الدواء على "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر و هو فعال في علاج الفيروس المتحور والطفرات المستجدة.

ويسهم الدواء في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول للمستشفى لأكثر من 24 ساعة وخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بنسبة تصل إلى 85 بالمائة عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.