شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: ميليشيا الحوثي تبث الخوف والرعب في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب باكستان عن استنكارها الشديد لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة، وإطلاقها، اليوم، طائرة دون طيار "مفخخة" تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تدين استمرار مثل هذه الهجمات التي تؤدي إلى بث الخوف والرعب في المنطقة، مشيداً بنجاح قوات التحالف في اعتراض وتدمير تلك الطائرة المفخخة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي. وجدّد البيان التزام باكستان بوقوفها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.