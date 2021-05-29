سلالة جديدة فـي فيتنام .. ومخاوف من تسميم السياسة لجهود تتبع المنشأ

■ الهند تسجل أقل زيادة يومية فـي الإصابات منذ 45 يوما

■ ماليزيا ترصد أكبر زيادة فـي الإصابات منذ بدء الجائحة

هانوي ـ عواصم ـ وكالات: نقلت صحيفة فن إكسبريس الالكترونية عن وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج قوله إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالة كوفيدـ19 الهندية والبريطانية وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

وبعد نجاح احتواء فيروس كورونا معظم العام الماضي تتصدي فيتنام حاليا لتفش ينتشر بسرعة أكبر.

وأصيب نحو 3600 شخص بكورونا في 31 من بين 63 من مدن واقاليم فيتنام منذ أواخر أبريل، فيما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

وقال لونج “بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثا اكتشفنا سلالة جديدة وهي مزيج من الهند والمملكة المتحدة “.

ونقلت فن إكسبريس عن لونج قوله إن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا.

إلى ذلك قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان إن البحث عن منشأ فيروس كورونا هو مسعى “تسممه السياسة”، وذلك بعد أيام من إصدار الرئيس الأميركي جو بايدن أوامر لمساعديه بالعثور على إجابات.

ومنذ تفشي الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر 2019، يحاول العلماء حل اللغز حول منشأه.

وقال رايان للصحفيين “نود أن يفصل الجميع، إذا استطاعوا، بين السياسة والعلم في هذه القضية. هذه العملية برمتها تسممها السياسة”.

وقضى فريق بقيادة منظمة الصحة العالمية أربعة أسابيع في ووهان والمناطق المحيطة بها مع باحثين صينيين وقالوا في تقرير في مارس إن من المرجح أن يكون الفيروس قد انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر.

من جانبها سجلت الهند أمس 173790 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة في أدنى زيادة يومية لها منذ 45 يوما، بينما ارتفع عدد الوفيات 3617.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 27.7 مليون مع تسجيل 322512 حالة وفاة.

وسجلت ماليزيا 9020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة يومية منذ بدء الجائحة.

وهذا هو خامس يوم على التوالي تسجل فيه البلاد عددا قياسيا من الإصابات، ليرتفع الإجمالي إلى 558534 إصابة. كما سجلت تايوان 486 إصابة محلية جديدة بمرض كوفيد-19 أمس منها 166 حالة أضيفت للعدد الإجمالي في الأيام الأخيرة، حيث تواصل تعديل أعداد الإصابات بعد تأخر في الإبلاغ بالحالات الإيجابية.