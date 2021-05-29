هجوم هامبورج.. كل ما تحتاج معرفته عن الجاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصلت التحقيقات الأولية الألمانية، إلى أن الرجل الذي هدد مارة وعناصر شرطة بسكين في هامبورج، لبناني وغير معروف للسلطات.

ووقع الحادث، مساء الجمعة، حين هدد الرجل البالغ من العمر 36 المارة ورجال الشرطة بسكين هاتفا "الله أكبر" في شارع رئيسي في هامبورج، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.



ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن محققين قولهم إن التحقيقات الأولية توصلت إلى أن الجاني يحمل الجنسية اللبنانية.

وتابع المحققون أن الرجل ألحق في البداية أضرارا مادية بثلاثة سيارات متوقفة، وسار في الشارع ملوحا بالسكين وصارخا "الله أكبر".

وبعدها، حاول إسقاط رجل من على ظهر دراجة، لكنه لم ينجح، وفق رواية المحققين.

وعندما وصل رجال الشرطة إلى الموقع، كان الرجل لا يزال يلوح بالسكين، ويصرخ "الله أكبر"، إلا أنه لم ينجح في إصابة أي من المارة.

وفي البداية، حاول رجال الشرطة ردع الجاني باستخدام رذاذ الفلفل، ثم بصاعق كهربائي، لكنه استمر في تهديد الشرطة بالسكين، وواصل التقدم باتجاهها، فأطلق عليه شرطي الرصاص.

وحاول عناصر الشرطة إجراء الإسعافات الأولية للمهاجم المصاب، بمساعدة طبيب تصادف مروره، ثم حاول رجال الإسعاف في وقت لاحق، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الموقع.

واليوم السبت، داهمت الشرطة منزل القتيل وفتشته، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحديد دوافع الجريمة على وجه الدقة، وفق المحققين.

والجاني القتيل غير معروف للسلطات في جرائم سابقة أو محسوب على جماعات إرهابية.

وتواصل السلطات الألمانية التحقيقات في الحادث.