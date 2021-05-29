أكشينار تؤكد إمتلاكها دليلًا على صحة ادعاءات “سادات بكر”

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

أكدت رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشينار، مساء الخميس، أن عدم رد النظام التركي على تصريحات زعيم المافيا التركي،سادات بكر، دليل على صحتها.



وانتقدت أكشينار صمت وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في الفترة من 17-25 مايو عن اتهام ابنه في قضية رشوة وفساد مشيرة إلي أن ذلك وصمة عار عليه.

وأضافت أنه «إذا لم يطلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من المدعين العموميين التحقيق في الوقائع، وإذا لم يتنح صويلو من منصبه سواء بمحض إرادته أو بإرادة أردوغان، فستثبت صحة الاتهامات».

وعبر رسائل فيديو تخصه، تسبب زعيم المافيا سادات بكر في ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي. وهناك سبعة مقاطع فيديو له على شبكة “يوتيوب”، انتشر كل واحد منها على نطاق واسع وتصدر عناوين الصحف في تركيا منذ ذلك الحين