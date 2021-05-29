شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة مصرية ترجئ جلستها في قضية "السفينة الجانحة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قررت اليوم السبت تأجيل البت في دعوى تعويض رفعتها هيئة قناة السويس ضد الشركة المالكة لسفينة الحاويات إيفر جيفن، التي سدت الممر الملاحي للقناة لمدة ستة أيام في مارس، وذلك لمنح الطرفين المزيد من الوقت للتفاوض.

وجنحت إيفر جيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية يوم 23 مارس، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.

وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر 916 مليون دولار من شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة تعويضا عن الأضرار الناجمة عن جنوح الناقلة.

لكن الهيئة قالت قبل أيام إنها مستعدة لقبول 550 مليونا فقط مضيفة أن من الممكن دفع 200 مليون دولار بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة على أن يسدد باقي مبلغ التعويض لاحقا في هيئة خطابات ضمان.

وذكرت قناة السويس على صفحتها بموقع فيسبوك أن المحكمة أرجأت الجلسة إلى 20 يونيو.