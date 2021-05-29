فرنسا: طاعن الشرطية كان على قائمة مطلوبين

لاشابل سور إردر (فرنسا) ـ رويترز: قال وزير في الحكومة الفرنسية إن متطرفا فرنسيا، سُجن في السابق وكان مدرجا على قائمة مراقبة بالتهديدات الإرهابية المحتملة، طعن شرطية داخل المركز الذي تعمل به في غرب فرنسا الجمعة قبل أن يُقتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن الضحية أصيبت بجروح خطيرة لكن من المتوقع أن تنجو.

وأطلق سراح المهاجم من السجن في مارس بعد أن حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات في جريمة عنف، وهو مسجل على قائمة أجهزة الأمن للأفراد الذين قد يشكلون خطرا إرهابيا.

وقال دارمانان للصحفيين بعد زيارة مركز الشرطة في لاشابل سور إردر بالقرب من نانت حيث وقع الهجوم “تم الإبلاغ عنه في عام 2016 بسبب ممارساته المتشددة التطرف”.

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