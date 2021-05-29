الأمن الإيراني يعذب "أحوازي" حتى الموت أمام نجله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة، مساء السبت، بوفاة شخص يبلغ من العمر 37 عاماً بعد تعذيبه بطريقة وحشية أمام نجله

في مدينة الأحواز عاصمة محافظة خوزستان العربية جنوب إيران.

وذكرت قناة "در تي في" الإيرانية المعارضة تفاصيل عملية التعذيب وتابعتها مراسلة ”الخليج 365” في طهران، إن "المواطن العربي عبد الله براتي اعتقله الأحد الماضي مع نجله من حي الثورة بمدينة الأحواز جنوب البلاد".

وأوضحت القناة بحسب مصادر خاصة أن "عبد الله براتي تم تعذيبه بطريقة وحشية أمام نجله حامد"، مشيرة إلى أن "عبد الله براتي متزوج وله طفلان وهو سكان حي الثورة في الأحواز وجرى اعتقاله مساء الأحد الماضي مع نجله من قبل قوات أمنية تستقل سيارتين".

وجمعت قوات الأمن كاميرات المراقبة بالقرب من مركز الاحتجاز بعد مقتل عبد الله براتي لمسح آثار الجريمة.

وتقول مصادر موثوقة إن عبد الله براتي وابنه اعتقلتهما الشرطة وقوات الأمن، وتعرض الوالد لتعذيب شديد أمام ابنه (دون السن القانوني) لمدة يومين، مضيفة أن "نجل عبد الله مرعوب من تعذيب والده أمام عينيه ولا يزال مصدومًا".

وقُتل عبد الله براتي ونقل إلى الطب الشرعي بعد يومين من التعذيب والضربات في الرأس.

وبحسب مصادر موثوقة، قال الطبيب الشرعي لأسرة براتي إن سبب الوفاة هو سكتة دماغية بعد إصابته بجسم صلب في رأسه، فيما رفعت عائلته دعوى قضائية ضد الأشخاص الذين عذبوا عبد الله.

ولم يتم تحديد سبب اعتقال هذا المواطن وأبنه من قبل رجال الأمن، وتعرضت عائلة براتي للتهديد من قبل قوات الأمن بالاعتقال إذا تحدثوا إلى وسائل الإعلام.

ولا يزال إقليم خوزستان الذي يبلغ عدد سكانه نحو خمسة ملايين نسمة، غالبيتهم العظمى من القومية العربية من سياسات التغيير الديمغرافي والتمييز، فضلاً عن إرتفاع معدلات البطالة والفقر وتردي الأوضاع المعيشية، وبين الحين والآخر تشهد مناطق هذا الإقليم احتجاجات معارضة للنظام والحكومة.