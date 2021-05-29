سقط مرتين سابقا.. مقتل طيار ليبي خلال عرض عسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاش العميد طيار بالجيش الليبي جمال بن عامر يحلم بالاستشهاد أثناء قيامه بواجبه البطولي، وهو ما تحقق له خلال العرض العسكري بذكرى انطلاق عملية "الكرامة".

واستشهد العميد طيار جمال بن عامر أثناء إقلاعه للمشاركة في العرض العسكري بمنطقة بنينة شرقي البلاد، في ذكرى العيد السابع لعملية الكرامة، التي انطلقت 15 مايو/ أيار 2014.



وأفادت مصادر عسكرية رفيعة مطلعة أن طائرة مقاتلة طراز "ميج-21" سقطت أثناء إقلاعها للمشاركة في العرض العسكري المقام اليوم السبت بقاعدة بنينة العسكرية في مدينة بنغازي، نتيجة لعطل فني.

وتابعت المصادر في تصريحات متطابقة لـ"الخليج 365" أن الطائرة التي كانت خارجة عن الخدمة وتمت صيانتها وتجهيزها للانضمام للقوات الجوية الليبية سقطت أثناء إقلاعها ما أسفر عن استشهاد بن عامر .

ويعرف عن جمال بن عامر بأنه من أكفأ طياري الجيش الليبي وقد شارك في جميع عمليات الجيش الليبي في الشرق والغرب والجنوب، كما عرف بإقدامه على اختبار الطائرات الخارجة عن الخدمة بعد صيانتها في العمليات العسكرية، وتدريب عدد كبير من الطيارين.

وفي عام 2018 استهدف الإرهابيون طائرته في سماء درنة لكنه تمكن من الهبوط بسلامة، وفي عام 2019 ورغم تعطل طائرة بن عامر وسقوطه بها مرة أخرى إلا أنه لم يستسلم وظل يقدم على المهام الخطرة للإقلاع بالطائرات المعادة للخدمة لاختبارها وتنفيذ مهام تدريبية وقتالية بها.

والطائرة ميج 21 هي طائرة روسية اعتراضية أسرع من الصوت بسرعة 2 ماخ تتعدى سرعة الكثير من الطائرات اللاحقة لها، امتلكتها أكثر من 30 دولة حول العالم، وكان أول تحليق لها عام 1959.

ولم يقف حظر التسليح عائقا أمام الجيش الليبي، في ظل وجود مهندسين وفنيين وطنيين على كفاءة عالية بالقوات المسلحة،لإعادة بعض الطائرات المعطلة منذ عهد معمر القذافي، والأخرى التي دمرها استهداف حلف الناتو عام 2011.

وتمكنت الفرق الفنية بالجيش الليبي في مايو/أيار الماضي، من صيانة وإصلاح 4 طائرات حربية كانت متوقفة منذ فترة طويلة عن الخدمة، والتي شكلت إضافة قوية لاستخدامها بكامل قوتها النارية لحماية السماء والأراضي الليبية من كافة المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين.

وبعدها بشهرين كان الشعب الليبي على موعد جديد مع خبر سار، بعودة الطائرة "ميج 23" إلى سرب قاذفات "بي إن" بعد صيانتها، وإعلان دخولها للخدمة وجاهزيتها لتنفيذ المهام القتالية.

وشهد اليوم السبت، وعلى هامش الاستعراض العسكري للجيش الليبي تم تخريج دفعة من الطيارين المدربين على طائرة سوخوي 24.

