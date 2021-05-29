طقس الامارات.. ارتفاع آخر في درجات الحرارة غدا الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة يصبح ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً



حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 17:31والمد الثاني عند 03:08 والجزر الأول عند الساعة 10:12 والجزر الثاني عند الساعة 21:00 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 13:05 والمد الثاني عند الساعة 00:19 والجزر الأول عند الساعة 19:09 والجزر الثاني عند الساعة 07:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 29 85 10

دبــي 42 30 80 10

الشارقة 43 28 80 10

عجمان 39 29 85 10

أم القيوين 39 27 80 15

رأس الخيمة 38 28 80 10

الفجيرة 40 31 80 15

العين 47 27 75 10

ليوا 45 23 80 10

الرويس 42 23 75 15

السلع 41 24 70 15

دلما 39 28 85 10

طنب الكبرى 38 27 85 10

طنب الصغرى 38 27 85 10

أبو موسى 41 29 85 10