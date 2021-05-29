رئيس إقليم كردستان العراق يثمن دعم الإمارات لأوضاع اللاجئين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق رئيس مؤسسة البرزاني الخيرية بالدور الذي تضطلع به دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لدعم الأوضاع الإنسانية في الإقليم.



وأعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق عن تقديره لمبادرات الإمارات التنموية على الساحة العراقية، مؤكدا حيوية البرامج والمشاريع التي تنفذها الدولة في هذا الصدد.

وقال بارزاني إن دولة الإمارات تساهم بقوة في تعزيز جهود بلاده لدعم أوضاع النازحين العراقيين واللاجئين السوريين الذين يستضيفهم إقليم كردستان العراق، مشددا على أن مبادرات الدولة تركت أثرا كبيرا في تحسين الخدمات الموجهة لهم في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال مسرور بارزاني بمكتبه في أربيل وفد الإمارات الذي زار الإقليم لتنفيذ عدد من المهام الإنسانية والصحية، برئاسة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعضوية الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي، وعدد من المسؤولين في الهيئة، وبحضور أحمد الظاهري قنصل عام دولة الإمارات في أربيل.

وأكد بارزاني خلال اللقاء أن دولة الإمارات كانت على الدوام سباقة في الوقوف بجانب الشعب العراقي، داعمة ومساندة لقضاياه الإنسانية والتنموية، مثمنا توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي "أم الإمارات" ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة بتدشين برنامج للتطعيم ضد "كورونا" في أربيل يستهدف 15 ألف لاجئ ونازح في مرحلته الأولى منذ أن تفاقمت مشكلة اللجوء والنزوح الناجمة عن الأحداث التي جرت خلال السنوات الماضية في سوريا والعراق.

وقال إن الهيئة قدمت نموذجا مشرفا للعمل الإنساني المتجرد من أي أهداف غير إنسانية، وهذا يتضح من شمولية مساعداتها التي لم تستثن أحدا في الإقليم بسبب عرقه أو معتقده بل شملت جميع الطوائف والمكونات الدينية والإثنية.

من جانبه أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي خلال اللقاء، اهتمام الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بالأوضاع الإنسانية والتنموية في كردستان العراق، خاصة في المجال الصحي الذي يمثل أولوية للهيئة على الساحة العراقية، مشيرا إلى توجيهاته المستمرة بتوفير الاحتياجات الضرورية للأشقاء هناك، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم، والمساهمة في تحسين أوجه الرعاية الصحية للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين الذين يستضيفهم الإقليم، إلى جانب توجيهاته بدعم خدمات القطاع الصحي الذي يعتبر أكثر القطاعات تأثرا بالأوضاع في العراق، لذلك يوليه سموه اهتماما خاصا، لافتا إلى أن الهيئة وضعت في سبيل ذلك خطة لتعزيز قدرات المؤسسات الصحية في شمال العراق ومساندتها للتغلب على التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن.

وأطلع الفلاحي رئيس حكومة كردستان العراق رئيس مؤسسة البرزاني الخيرية على تفاصيل مهمة وفد الإمارات في الإقليم والتي تتضمن تقديم لقاحات كوفيد-19 لحوالي 15 ألفا من النازحين واللاجئين في مخيمات أربيل، إلى الوقوف على الأوضاع الإنسانية في الإقليم بصورة عامة.