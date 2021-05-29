شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يبتكرون وسيلة لمهاجمة سرطان البنكرياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل علماء من جامعة نيو ساوث ويلز إلى طريقة لتجويع خلايا سرطان البنكرياس وتعطيل الخلايا التي تحول دون فاعلية العلاج. تم نشر النتائج بمجلة «أبحاث السرطان»، والتي توصلوا إليها من خلال التجربة على الفئران والعينات البشرية التي استغرقت 10 أعوام وفي طريقها للتجربة السريرية.

يعمل النسيج الندبي كالحصن الذي يمنع تأثير العلاج الكيماوي في أورام البنكرياس، ويُعد التعامل معها تقدماً واعداً في سرطان معروف بصعوبة علاجه.

يتم إنتاج هذا النسيج الندبي بواسطة «الخلايا المساعدة»، وتسمى أيضاً الخلايا الليفية المرتبطة بالسرطان -والتي تقوم الخلايا السرطانية بتجنيدها لدعم نموها وانتشارها. تم تجاهل هذه الخلايا المساعدة في استراتيجيات العلاج الحالية. يطال النهج الحالي كلاً من الخلايا السرطانية والخلايا المساعدة؛ لذا فهو مثالي للتغلب على شراسة المرض ومقاومته للأدوية.

يقول الباحثون: إن طريقتهم الجديدة هي إعادة شحذ الخلايا المساعدة من ناحية الاستقلاب باستهداف بروتين معين يسمى SLC7A11، والذي بدوره يوقف نشاط الخلايا المعزز للورم ويقلل من الأنسجة الندبية التي تنتجها. تبين من دراسة الفئران المصابة بسرطان البنكرياس أن وقف إنتاج ذلك البروتين قضى بصورة مباشرة على الخلايا السرطانية وقلل انتشار الأورام كما قلل حصانة الأنسجة المتليفة.