شكرا لقرائتكم خبر عن مزيج دوائي لعلاج سرطان الرئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، تركيبة علاجية جديدة للمساعدة في التغلب على مقاومة العلاج المناعي لدى من تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة المتقدم. يستخدم النهج مزيجاً يجمع بين مثبطات نقاط التفتيش المناعية و«حمض الريتينوئيك المفروق جميعاً» وهو دواء آمن يستخدم على نطاق واسع لعلاج سرطان الدم.

وجد الفريق الباحث أن العلاج بالمزيج قضى على أكثر من 70٪ من الأورام عند اختباره على الفئران المصابة بسرطان الرئة، كما أنه ولّد مناعة دائمة خاصة بالورم.

من خلال تحديد المسارات غير الطبيعية التي تسببها طفرة LKB1، تمكن الباحثون من تحديد العلاج الذي يستهدف المسار ويجعل الأورام أكثر حساسية للعلاج المناعي. تقدم الدراسة دليلاً على أن استخدام حمض الريتينوئيك المفروق جميعاً مع مثبطات نقاط التفتيش يمكن أن يساعد مرضى سرطان الرئة المتقدم والذين يحملون الطفرة في الحصول على استجابة إيجابية للعلاج المناعي.