شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب البنكرياس..آلام فجائية ومضاعفات شديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق - راندا جرجس

توجد غدة البنكرياس خلف المعدة، وهي قريبة من الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة في البطن، ولها العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، فهي تسهم في عملية الهضم من خلال إفراز العصائر الهضمية والأنزيمات في الإثنا عشر، وتنظم مستوى السكر عن طريق إنتاج الأنسولين والجلوكاجون في مجرى الدم، كما تساعد في تعديل الحمض القادم من المعدة من خلال تصنيع كميات كبيرة من بيكربونات الصوديوم، وفي هذا التحقيق يتحدث الخبراء والاختصاصيون عن التهاب البنكرياس وطرق التشخيص والعلاج.

يقول الدكتور سعيد الشيخ استشاري أمراض الجهاز الهضمي: إن التهاب غدة البنكرياس يمكن أن يكون فجائياً وبسيطاً، ويتم التعافي منه تماماً في غضون أيام قليلة مع العلاج، وفى أغلب الأحيان يكون السبب هو حصوات المرارة، أما النوع الحاد فيترافق مع عدوى وخراج ونزيف وتلف في الأنسجة، ويمكن أن يضر أيضاً بالأعضاء الحيوية الأخرى كالقلب والرئتين والكلى.

ويضيف: التهاب البنكرياس المزمن من الأمراض طويلة الأمد، وتحدث هذه الإصابة في معظم الأحيان بعد نوبة من الالتهاب الحاد، أو نتيجة تناول المشروبات الكحولية لسنوات كثيرة، أو بسبب التليف الكيسي، والاضطرابات الموروثة الأخرى، وارتفاع مستويات الكالسيوم أو الدهون في الدم، وبعض الأدوية، وحالات المناعة الذاتية، والسمنة وزيادة الوزن، والعمليات الجراحية في البطن، واضطراب الغدد جارات الدرقية، وارتفاع الشحوم الثلاثية، والتدخين.

أعراض وعلامات

يذكر د.سعيد أن أعراض التهاب البنكرياس لا تظهر بشكل واضح في البداية عند معظم المرضى، على الرغم من وجود تلف في الغدة، ويمكن أن يعانيها المريض فجأة ومن دون سابق إنذار، وتتمثل علامات الإصابة الشائعة للالتهاب الحاد في الشعور بألم شديد في الجزء العلوي من البطن ويمتد إلى الظهر، ويزداد على الأكثر بعد تناول الطعام، إضافة إلى الغثيان والقيء وارتفاع درجة الحرارة، وتسرع النبض، وفي الحالات المزمنة يحدث نقص غير مبرر في الوزن، إضافة إلى إسهال وبراز زيتيي له رائحة كريهة.

تدابير وقائية

يبين د.سعيد أن الوقاية من التهاب البنكرياس تتم عن طريق الكشف المبكر، وبعض الإجراءات الطبية، والتي تبدأ من خلال الاستماع للقصة المرضية، والفحص السريري، والاستقصاءات المخبرية والشعاعية، مثل: تصوير الأقنية الصفراوية والبنكرياس بالمنظار الباطني، والتأكد من سبب الإصابة، كما يجب وضع خطة علاجية من أجل السيطرة على المرض، ومنع حدوث المضاعفات التي تهدد الحياة، وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين يصابون بالتهاب البنكرياس يحتاجون إلى إلى دخول المستشفى للمراقبة والعلاج، وتعويض السوائل عن طريق الوريد، وإعطاء الأدوية والنظام الغذائي المناسب، حتى تتحسن حالة المريض.

وسائل التشخيص

يشير الدكتور راجيش سيسوديا أخصائي الجراحة العامة والمناظير إلى أن التهاب البنكرياس يستهدف على الأكثر الأشخاص الذين يتناولون الكحول باستمرار، ومن يعانون حصوات المرارة المتعددة، إضافة إلى المصابين بزيادة الوزن والسمنة وشحوم الدم، وفرط كالسيوم الدم؛ بسبب السرطان، وأورام الغدة جارة الدرقية، والمرضى الذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة مثل الآزوثيوبرين، والأدوية المضادة للأورام الخبيثة، وعقاقير العلاج بالأستروجين على المدى الطويل، ويتم تشخيص التهاب البنكرياس عن طريق بعض الفحوص والاختبارات مثل:

* اختبارات الدم للبحث عن المستويات المرتفعة من أنزيمات البنكرياس.

* فحص البراز في حالة التهاب البنكرياس المزمن لقياس مستويات الدهون التي يمكن أن تشير إلى عدم قدرة الجهاز الهضمي على هضم العناصر الغذائية بشكل كافٍ.

* فحص البطن بالموجات فوق الصوتية؛ للبحث عن حصوات المرارة والتصوير المقطعي المحوسب، لتقييم مدى التهاب البنكرياس وشدته.

*الموجات فوق الصوتية بالمنظار للبحث عن الالتهابات والانسدادات في القناة البنكرياسية أو القناة الصفراوية، والتصوير بالرنين المغناطيسي؛ للبحث عن تشوهات في المرارة والبنكرياس والقنوات.

مضاعفات ومخاطر

يلفت د.راجيش إلى أن مضاعفات التهاب البنكرياس متنوعة وتراوح خطورتها بحسب شدة المرض، كالكيسة الكاذبة التي تنتج عن تطور الالتهاب الحاد إلى جيوب تشبه الكيس داخل الغدة.

وتكون ململوءة بالسوائل والحطام، وربما يؤدي تراكم هذه المواد إلى ظهور أكياس كبيرة، يمكن أن تتمزق وتسبب نزيفاً داخلياً وعدوى خطرة، وتتطلب علاجاً مكثفاً والتدخل الجراحي لإزالة الأنسجة المصابة، وكذلك الفشل الكلوي المزمن، ومشاكل في التنفس تحدث عن التغيرات الكيميائية في الجسم، ما يؤثر في وظائف الرئة، ويؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم.

ويضيف: يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس المزمن في تلف الخلايا المنتجة للأنسولين، والإصابة بمرض السكري، ويؤثر في طريقة استخدام الجسم لسكر الدم، كما يتسبب في نقص إنتاج البنكرياس للأنزيمات اللازمة لتفكيك ومعالجة العناصر الغذائية من الطعام الذي يتناوله المريض، وبالتالي يتعرض لسوء التغذية والإسهال وفقدان الوزن، ويجب التنويه إلى أن الالتهاب طويل الأمد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

إجراءات علاجية

يشير د.راجيش إلى أن العلاجات الأولية لالتهاب البنكرياس تشمل الصيام، وأدوية مسكنات الألم، والسوائل الوريدية، وتعتمد الطرق الأخرى على سبب المرض، مثل: إجراءات إزالة انسداد القناة الصفراوية، وجراحة المرارة، واستئصال البنكرياس، وعلاج إدمان الكحول، وتجدر الإشارة إلى أن مرضى التهاب البنكرياس المزمن يحتاجون إلى علاجات إضافية لإدارة الألم والأنزيمات؛ لتحسين الهضم، والتغييرات في نمط النظام الغذائي.

أسباب التضخم

يشير الدكتور أحمد صابر يونس اختصاصي الجهاز الهضمي والكبد والمناظير إلى أن أسباب تضخم البنكرياس تتمثل في الإصابة بالتهاب حاد ناجم عن ارتفاع نسبة الدهون في الدم، أو الحصوات المرارية، أو الالتهاب المزمن؛ نتيجة عيب خلقي بقناة البنكرياس؛ نتيجة عوامل وراثية، أو وجود تكيسات أو أورام حميدة أو خبيثة، والإفراط في تناول الكحول.

وتظهر الأعراض على شكل آلام حادة شديدة وتتركز أعلى منتصف البطن، ويمكن أن يصاحبها حدوث غثيان وقيء، وانتفاخات بعد الأكل؛ نتيجة سوء الهضم، وربما يرافقها اصفرار في بياض العين.

فحوص واختبارات

يذكر د.أحمد أن التشخيص الإكلينيكي لتضخم البنكرياس يكون عن طريق الكشف الطبي، ويتبعه تحليل أنزيمات الأميليز والليبيز مع تحاليل معملية لتقييم درجة الالتهاب وأسبابه، وعند التأكد من الإصابة، يتم عمل موجات صوتية على البطن في محاولة للوصول إلى السبب، ثم أشعة مقطعية على البطن لتقييم درجة الالتهاب واستبعاد العوامل التي لا تستطيع الموجات الصوتية والمعامل تشخيصها، وفي بعض الحالات يمكن عمل منظار موجات صوتية لتقييم الحالة ولتحديد السبب النهائي والدقيق.

طرق التداوي

يؤكد د.أحمد أن علاج تضخم البنكرياس يوجه في الأساس لتعويض السوائل المفقودة الناجمة عن الالتهاب، إضافة إلى وصف بعض الأدوية للحد من الأعراض مثل: مسكنات الألم القوية، علاجات تقليل الدهون في الدم إذا كانت هي السبب، وربما تحتاج بعض الحالات إلى استخدام المنظار عند وجود حصوات أو انسداد في القناة المرارية أو في قناة البنكرياس، والأدوية الكيماوية والاستئصال الجراحي في حالة الأورام السرطانية، وكذلك العلاج بالأنزيمات التعويضية في حالة فقد وظائف البنكرياس مثل الأنزيمات الهاضمة والأنسولين.

سرطان البنكرياس

يعد سرطان البنكرياس أحد المضاعفات التي تحدث نتيجة الإصابة بالالتهاب المزمن طويل الأمد، وهو يحتل المركز العاشر في قائمة السرطانات الأكثر شيوعاً، والسبب الرئيسي الرابع للوفيات المرتبطة بالأورام الخبيثة، وتستهدف هذه الحالة على الأكثر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً وخاصة الرجال، ولا توجد أسباب محددة لهذا المرض، ولكن هناك بعض العوامل التي تزيد خطر الإصابة مثل: النظام الغذائي عالى الدهون، السمنة، داء السكرى، التدخين وتناول الكحول، ويتم وضع خطة العلاج بعد التأكد من التشخيص، وتعتمد الخيارات على مرحلة تطور الورم، ومدى انتشار الخلايا السرطانية، وفي المراحل المبكرة يمكن التدخل الجراحي للاستئصال، والأدوية الكيميائية لقتل الأورام ومنع تكاثرها.