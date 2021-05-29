شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات الكعب.. إصابات تسبب آلاماً مزعجة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: راندا جرجس

تستهدف منطقة كعب القدم العديد من الإصابات المزعجة التي تسبب الآلام، وتؤثر في الحركة والمشي بسلاسة، ويمكن أن تصيب الأشخاص في جميع الأعمار، وتعوق أداء الأنشطة اليومية، ومن أبرزها الالتواءات، والكسر، وشوكة أو مسمار القدم التي تصيب منطقة أسفل عظمة العقب، وتنجم عن نتوء عظمى بسبب ترسب مجموعة من العناصر كالكالسيوم والأملاح في الوتر والأربطة، وكذلك التشققات الصلبة التي تنتج عن الاحتكاك المستمر وارتداء الأحذية غير المناسبة، ويمكن أن تنتشر أيضاً إلى أجزاء أخرى كباطن القدم وبين الأصابع، وفى السطور القادمة يخبرنا الخبراء والاختصاصيين عن بعض هذه المشكلات والأسباب وطرق الوقاية والعلاج.

يقول الدكتور محمود عبد الرؤوف أخصائي جراحة العظام إن آلام القدم عند البالغين لها عوامل متعددة، ويمكن تحديد السبب عن طريق الكشف السريري وسماع القصة المرضية والاطلاع على الأعراض، وتعتبر شوكة أو مسمار كعب القدم من المشكلات الأكثر انتشاراً بين الأشخاص، ولا توجد أسباب محددة لهذه الحالة ولكن يرجح العلماء حدوثها نتيجة تدهور اللفافة الباطنية الموجودة في هذه المنطقة، وأشارت الإحصائيات والدراسات إلى أن معظم الأفراد يمكن أن يعانوا من هذا المرض في مرحلة ما من حياتهم بنسبة 90%، ويمكن أن تزيد بعض الممارسات اليومية من خطر الإصابة، مثل ارتداء الأحذية المفتوحة من الخلف.

أسباب مرضية

يوضح د.محمود أن هناك بعض الأسباب المرضية التي يمكن أن ترتبط بالإصابة بالشوكة العظمية، وتنقسم إلى عوامل موضعية تنشأ حول القدم مثل مشاكل وتر أخيليس (العرقوب)، وعوامل خارجية مثل تليف الأنسجة الليفية الأوّلي، ويجب التنويه إلى ضرورة استشارة جراح العظام عند الرغبة في العلاج، حيث إن كل حالة تختلف عن الأخرى، والتوقف عن البحث عن طرق التداوي من خلال المواقع الإلكترونية أو تناول أدوية طبقاً لتجارب مرضى آخرين، فربما تسبب ضرراً جسدياً مباشراً إلى جانب الاضطراب والتشوش النفسي.

طرق التداوي

يذكر د.محمود أن مسمار القدم من المشكلات المرضية التي يمكن أن تنتهي من تلقاء نفسها، دون تدخل طبي أو تناول أدوية أو تغيير في نمط الحياة، ويمكن استخدام الأحذية المناسبة المزودة بالسيلكون ومسكنات الألم، ومضادات الالتهاب لتقصير فترة المعاناة، بالإضافة إلى ممارسة تمارين الإطالة، وكمادات الماء الحار والثلج المتعاقبة المتبادلة، ويمكن اللجوء للحقن الموضعي في حال فشل التدخلات غير الجراحية في فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.

تشققات صلبة

تلفت الدكتورة شبادة مندر أخصائية الأمراض الجلدية إلى أن الإصابة بتشققات الكعب تصيب في الغالب باطن القدم أو الأصابع أو حول الكعبين، وتتسبب في الضغط أو الاحتكاك غير المعتاد مع الأجزاء الأخرى، وينجم عنها تكوين جلد صلب وسماكة الطبقة الخارجية في المنطقة المصابة، وفى بعض الحالات يتشقق الجلد الموجود حول الكعب، ويصبح مؤلماً وملتهباً، ويسمى وجود التشققات بين أصابع القدم «الثآليل اللينة» وتكون بيضاء ومطاطية لأن الجلد يكون رطباً من العرق، أو بسبب عدم جفافه بشكل صحيح في هذه المنطقة، وتحدث هذه الحالة نتيجة ضغط الأحذية.

عوامل الإصابة

تذكر د. شبادة أن تشققات القدم تؤذي الأنسجة السليمة وتدمرها بشدة، وتجعل المناطق المتضررة تُصاب بالعدوى، ما يؤثر في حركة القدم، وغالباً ما تنتشر هذه المشكلة بين الرياضيين والأشخاص المعرضين للاحتكاك غير المتكافئ من الأحذية، أو نتيجة مشكلات المشي، بما في ذلك كبار السن ومرضى داء السكري ومبتوري الأطراف، وكذلك من يعانوا من تشوهات القدم غير الطبيعية، ومستوى النشاط العالي والحالات الأكثر خطورة مثل الاعتلال العصبي المحيطي.

تدابير وقائية

تنصح د. شبادة ببعض الإجراءات الوقائية لعدم تفاقم مشكلة تشققات القدم، كوضعها في ماء دافئ لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق يومياً، واستخدام الحجر الخفاف بحركات دائرية ورفق لإزالة الجلد الميت، واستعمال غسول أو كريم مرطب بحمض الساليسيليك أو لاكتات الأمونيوم أو اليوريا، واختيار الأحذية المناسبة وتقليم الأظافر باستمرار، وتجدر الإشارة إلى أن التشققات يمكن أن تختفي تدريجياً عند توقف الاحتكاك أو الضغط الذي يسببها.

فحوص واختبارات

تبين الدكتورة أسواثي براساد أخصائي الأمراض الجلدية أن هناك العديد من الأسباب لظهور مشكلات الكعب والقدم، مثل: تشوهات العظام في القدمين، لأنها تغير طريقة المشي على الأرض، وكذلك الأورام، والأصابع المطرقة، والنتوءات العظمية، وارتداء الأحذية بدون جوارب أو الأنواع غير المناسبة كالضيقة المدببة، وذات الكعب العالي، وتظهر التشققات بشكل شائع عند مرضى السكري أو اعتلالات الأعصاب الأخرى، ويتم التشخيص عن طريق إجراء تصوير بالأشعة السينية للقدم لاستبعاد أي تشوهات العظام، ويمكن أن يُقترح تقشير ثنية القدم باستخدام الملينات المخصصة لهذه المشكلة، وتقييم التشققات الكبيرة المؤلمة التي لا تتحسن مع استخدام الأدوية الموضعية، وتحتاج هذه الحالات للتدخل الجراحي وخاصة في وجود التشوه البنيوي في القدم أو الأصابع.

علاجات بسيطة

تبين د. أسواثي أن الجلد القاسي الكثيف في مناطق الاحتكاك المتكرر والضغط مع الألم، من أبرز مضاعفات تشققات الكعب، فعندما يحاول المريض تجنب الضغط على الكعب عند المشي، فإنه يشعر بالألم في مناطق أخرى من القدم، ويمكن تجربة العلاجات المنزلية لهذه المشكلة عندما تكون بسيطة أو غير مؤلمة، ويعتبر القضاء على مصدر الاحتكاك هو العلاج المطلوب لمعظم الحالات، كما يجب على المريض أن يحافظ على تقليم أظافر أصابع القدم بشكل صحيح، ونقع القدمين في الماء الدافئ، واستخدام المرطبات، والفرك اللطيف بحجر الخفاف، ويمكن أيضاً تناول الأدوية المتوفرة التي تحتوي على حمض الساليسيليك تحت أشراف الطبيب، حيث إنها تؤدى في بعض الأحيان إلى حرق الجلد قليلاً أو حدوث تورم وانتفاخ.

إجراءات صحية

تذكر د.أسواثى أن الإصابة بشوكة القدم تحتاج إلى الالتزام ببعض الممارسات الصحية، كارتداء الجوارب مع الحذاء باستمرار، واختيار ملابس مريحة مناسبة بشكل صحيح لإمكانية منع ثنية القدم، والقيام بفحص القدمين يومياً، وخاصة مرضى السكري، مع الاستخدام المنتظم للمرطبات للأصابع والكعب، حيث إن تشققات القدم وحالات تصلب الجلد تكون ناتجة عن الاحتكاك، ويمكنها العودة في أي وقت إذا لم يتم إصلاح السبب الجذري، ويجب ألا يحاول المريض هذه التشققات باستخدام أدوات حادة، حتى لا يتعرض لمضاعفات خطيرة.

البروز العظمي

يعتبر البروز العظمي أحد أسباب شوكة القدم، فهو نتوء غير طبيعي يظهر على المفصل الأساسي الموجود في قاعدة أصبع القدم الأكبر، وتسمى هذه الحالة ( الوكعة)، وتستهدف النساء أكثر من الرجال، وتحدث هذه المشكلة نتيجة الضغط المستمر على المفصل المشطي السلامى، ما يؤدى إلى تحريك عظم المشط الطويل عن مساره الطبيعي، أو بسبب عوامل وراثية وخلل في بنية القدم، أو بعض الإصابات والتشوهات الخلقية، وينجم عنها الشعور بآلام شديدة وحرقة وتنميل والتهاب واحمرار، وعدم الراحة عند ارتداء الأحذية، ويمكن أن تؤثر أيضاً على ممارسة الأنشطة البدنية، ويتم العلاج عن طريق استخدام كمادات الثلج لتقليل التورم، أو وضع الحشوات أو الضمادات الطبية بين الأصابع للحد من الاحتكاك، ويمكن اللجوء للتدخل الجراحي في الحالات الشديدة.