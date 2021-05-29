شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر المادة البيضاء مؤشر لضعف الإدراك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتحدى دراسة جديدة من جامعة أيوا، فكرة أن المادة الرمادية أكثر أهمية من المادة البيضاء عندما يتعلق الأمر بالصحة والوظيفة الإدراكية. وقد تساعد النتائج أطباء الأعصاب على التنبؤ بشكل أفضل بالآثار طويلة المدى للسكتات الدماغية، وغيرها من أشكال إصابات الدماغ الرضحية.

ويُقصد بالمادة الرمادية الخلايا العصبية التي تشكل القشرة الدماغية، أما المادة البيضاء فهي المحاور المغطاة بالمايلين والتي تربط مادياً المناطق العصبية.

وكان الجانب الأكثر توقعاً في النتائج التي تم التوصل إليها هو أن الأضرار التي لحقت بمراكز المادة الرمادية في الدماغ والمترابطة بالفعل مع مناطق أخرى لم توضح كثيراً مدى سوء أداء الأشخاص في الاختبارات المعرفية بعد تضرر الدماغ.

من ناحية أخرى كان أداء الأشخاص الذين أصيبوا بأضرار في أكثر وصلات المادة البيضاء كثافة كانوا أسوأ بكثير في تلك الاختبارات. وتعتبر هذه النتائج مهمة لأن كلاً من العلماء والأطباء غالباً ما يركزون بشكل على دور المادة الرمادية فقط، وربما تكون تذكيراً بأن الروابط بين مناطق الدماغ قد تكون مهمة كأهمية تلك المناطق في حد ذاتها إن لم يكن أكثر من ذلك.