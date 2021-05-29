تقنية جديدة تطور تشخيص التصلب المتعدد

تمكن علماء من خلال دراسة حديثة نشرتها مجلة «الطب الحيوي» الإلكترونية، من تحديد اثنتين من علامات «الحاتمة المستضدية» العالية التي تتنبأ بالتصلب المتعدد في مرضى التهاب العصب البصري، وحصلوا على براءة اختراع لتقنية قوية من طرق تحليل التباين لتطوير الفحوص التشخيصية، وتحديد أهداف الأدوية الجديدة.

تعتمد طريقة التشخيص تلك على التعرف إلى تنوع الاستجابة المناعية للخلايا البائية البشرية أو خلفية الجسم المضاد. تلعب الاستجابة المناعية التي تدخل فيها الخلايا الليمفاوية البائية دوراً مهماً في الإصابة بالتصلب المتعدد؛ لذلك فهي هدف واعد للكشف عن المؤشرات الحيوية التشخيصية المبكرة.

يكون علاج مرض التصلب العصبي المتعدد أكثر فاعلية عندما يبدأ مبكراً، ولكن لم يكن هناك سوى عدد قليل من المؤشرات الحيوية المتاحة لتحديد الأشخاص المعرضين للخطر بعد النوبة الأولى من التهاب العصب البصري.