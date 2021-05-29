شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تعبئة جديدة لعلاج تمدد الأوعية الدموية في الدماغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمدد الأوعية الدموية الدماغية هي مشاكل ناتجة عن تشوهات في جدران الأوعية الدموية في الدماغ. عندما تتمزق هذه الأوعية الدموية، يموت نحو 30% من المصابين على الفور؛ لذلك يطلق عليها «القنابل الموقوتة في الرأس». مؤخراً توصل فريق بحثي متعدد التخصصات إلى علاج جديد يمكنه تفكيك هذه القنابل الموقوتة عن طريق ملء تمدد الأوعية الدموية بالدم بطريقة جديدة.

من أجل التغلب على أوجه القصور في الانصمام اللولبي قام الفريق بتركيب مادة إصمام جديدة مستقرة هيكلياً ومتوافقة حيوياً ولا تتحلل داخل الجسم. إضافة إلى ذلك، تم تقديم مفهوم جديد لعلاج تمدد الأوعية الدموية الدماغية؛ وهو جهاز العلاج الذي له المقدرة على تشكيل المادة والتحكم فيها بشكل ثابت في شكل ألياف دقيقة في بيئة الأوعية الدموية. تم نشر نتائج البحث بمجلة «المواد المتقدمة».

الهلاميات المائية، التي تستجيب لمنبهات مختلفة مثل درجة الحرارة ودرجة الحموضة والضوء وتبدي قوة ميكانيكية ناعمة، وجدت اهتماماً كبيراً باعتبارها مادة صِمّية يمكنها ملء تمدد الأوعية الدموية بمعدل مرتفع. تعد «الهلاميات المائية القابلة للربط الضوئي» هي الأكثر ملاءمة للانصمام؛ بفضل التحكم الزماني المكاني السهل؛ لكن استخدامها العملي محدود. إضافة إلى ذلك تستخدم المواد التي يتم تطويرها من أجل إصمام تمدد الأوعية الدموية حالياً تركيزات عالية من الهلاميات المائية الاصطناعية غير النشطة حيوياً والتي تكون سامة وليست متوافقة حيوياً.