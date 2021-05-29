شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيلات عصبية رائدة تمهد لعلاج الشلل الرعاش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام علماء من جامعة كاليفورنيا-سان فرانسيسكو بعمل تسجيلات عصبية رائدة لمرضى الشلل الرعاش، ويقولون إنها تضع الأساس لتحفيز الدماغ بشكل شخصي لعلاج من يعانون الشلل الرعاش والاضطرابات العصبية الأخرى.

قام الباحثون بتلك الدراسة، والتي نشرتها مجلة «الطبيعة-التقنية الحيوية»، بزرع أجهزة تحفيز عصبي جديدة تراقب نشاط الدماغ لعدة أشهر، مع أو بدون علاج التحفيز العميق للدماغ. من خلال إقران تسجيلات الدماغ بأجهزة مراقبة الحركة التي يمكن ارتداؤها تمكنوا من تحديد أنماط نشاط الدماغ المقابلة لتشوهات حركة معينة مرتبطة بالمرض.

يقدم ذلك البحث الدليل الأول لفرضية طويلة الأمد مفادها أن أعراض مرض الشلل الرعاش مرتبطة بأنماط موجات الدماغ غير المنتظمة، ويوضح كيف يعيد التحفيز العميق للدماغ انتظام تلك الموجات لدى المريض.

منذ فترة طويلة يشتبه في أن أنماط موجات الدماغ غير المنتظمة تلعب دوراً في إثارة أعراض مرض الشلل الرعاش، ولكن اقتصرت الأبحاث السابقة على مراقبة نشاط الموجات الدماغية لدى المرضى على فترات قصيرة في البيئات السريرية. لا يوفر ذلك تفاصيل كافية عن النشاط الدماغي الذي يتغير على مدار اليوم، ولكن قام العلماء بمراقبته أثناء الحياة اليومية الاعتيادية.