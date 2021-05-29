شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب يشاركون فى مؤتمر المتحدة للخدمات الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مكون من النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب، النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والنائب محمود فيصل أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، فى المؤتمر الذى عقدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ظهر اليوم، للإعلان عما تم من إنجازات فى الخمس سنوات الماضية، وعن خطة التطوير فى الفترة المقبلة.

وأعلنت الشركة خلال المؤتمر، إطلاق منصات إعلامية متعددة، كما تم استعراض رحلة النجاح وكيف حولت الشركة المتحدة خسائرها منذ عام 2017 إلى مكاسب عام 2021، بالإضافة لإنتاج مسلسلات هادفة تليق بالمواطن المصري.

كما ناقش المؤتمر سبل الاهتمام بتطوير وتدريب الكوادر البشرية والتعاون مع القطاع الخاص وشركات الإنتاج.