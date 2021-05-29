بعد مؤتمرها اليوم.. قائمة بالشركات والمؤسسات الإعلامية التابعة للشركة المتحدة (انفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حصاد عملها منذ عام 2018، والقنوات والمنصات الإعلامية التابعة لها، بالإضافة إلى إعلان هيكل جديد للإدارة، ومجمل نتائجها المالية منذ التأسيس، بالإضافة إلى خطتها المستقبلية.

وإليكم قائمة بالمؤسسات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية:

شركات إنتاج وتوزيع سينمائي ودرامي:

سينرجي

سينرجي فيلم

media hub

شركات إعلانات وعلاقات عامة

سينرجي advertising

POD

media hub

المؤسسات الصحفية والمواقع الإخبارية:

اليوم السابع

الوطن

الدستور

الأسبوع

مبتدأ

أموال الغد

دوت مصر

egypt today

business today

video 7

تطبيقات المشاهدة:

watch it

شركات تسويق حقوق رياضية وتطوير للاستادات:

presentation sports

Estadat

قنوات تليفزيونية:

dmc

dmc drama

الحياة

الحياة دراما

cbc

cbc drama

اكسترا نيوز

on

on drama

on time sports

on time sports 2

مصر قرآن كريم

قناة الناس

تطوير القناة الأولى في التليفزيون المصري

محطات الراديو:

شركة راديو النيل

الراديو 90 90

ميجا إف إم 92.7

Nagham FM 105.3

شعبي إف إم

راديو هيتس 88.2

شركات أخرى

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تطبيق زاجل

Ana

شركة هاشتاج للسوشيال ميديا:

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