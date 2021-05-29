ربع مليار جنيه ربح في 2021.. "المتحدة" تكشف كيف حولت خسائرها إلى أرباح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن المهندس حسام صالح مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل الأرقام التي حققتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم رمضان منذ أن تولت عملها وحتى الآن، حيث كشفت الأرقام تحول في خسائر الشركة في 2017 إلى أرباح بموسم 2021.

ففي عام 2017، تضمنت قائمة الدخل، تكاليف الدراما التي بلغت 846 مليون و800، وتكاليف البرامج التي بلغت 11 مليون و620 ألف، وتكاليف تسويقية بقيمة 49 مليون و228 ألف، وبلغت إجمالي التكاليف 907 ملايين و649 ألفًا، بينما بلغ إجمالي الإيرادات 437 مليون و676 ألفًا، بإجمالي خسائر بلغ 469 مليون و973 ألفًا، فيما بلغ إجمالي الأعمال 17 عملًا.

وذكر صالح أن الشركة لم تكن قد ضمت قناة الحياة بعد في هذا العام.

وفي عام 2018، بلغت تكاليف الدراما 844 مليون، وتكاليف البرامج 11 مليون و562 ألفًا، ومصروفات تسويقية 67 مليون و594 ألفًا، وبإجمالي تكاليف بلغ 923 مليون و123 ألفًا، وإجمالي مصروفات بلغ 821 مليون و953 ألفًا، بخسائر بلغت 101 مليون و202 ألف، فيما بلغ إجمالي الأعمال 18 عملًا.

وفي عام 2019، بلغت تكاليف الدراما 664 مليون و800 ألف، وتكاليف البرامج 41 مليون و886 ألفًا، ومصاريف تسويقية بلغت 53 مليون و917 ألفًا، بإجمالي تكاليف بلغت 760 مليون و603 ألفًا، وإيرادات بلغت 740 مليون و409 آلاف، بخسائر بلغت 20 مليون و194 ألفًا، فيما بلغ إجمالي الأعمال 15 عملًا.

وفي عام 2020، بلغت تكاليف الدراما 680 مليون، وتكاليف البرامج 24 مليون و86 ألفًا، ومصاريف تسويقية بقيمة 10 ملايين، بإجمالي تكاليف بلغت 714 مليون و86 ألفًا، وإيرادات بلغت 668 مليون و175 ألفًا، بخسائر بلغت 45 مليون و911 ألفًا، فيما بلغ إجمالي الأعمال 13 عملًا.

أما في 2021، بلغت تكاليف الدراما 940 مليون وتكاليف برامج بلغت 18 مليون و258 ألفًا، ومصاريف تسويقية بقيمة 60 مليون و28 ألفًا، ووصلت قيمة التكاليف مليار و18 مليون و286 ألفًا، فيما بلغت قيمة الإيرادات مليار و275 مليون، بإجمالي أرباح بلغت 256 مليون و713 ألفًا، فيما بلغ إجمالي الأعمال 16 عملاً.