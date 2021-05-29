العزاء على المقابر.. تشييع جنازة والدة سامي قمصان في المنوفية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - شيع أهالي شبين الكوم جنازة والدة سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب صلاة الجنازة، بمسجد حسام الدي في مقابر شبين الكوم بالمنوفية.

وتلقى المدرب المساعد للنادي الأهلي العزاء في والدته على المقابر، عقب تشييع الجنازة.

وحضر سامي قمصان جنازة والدته عقب وصوله من قطر إذ كان يتواجد مع بعثة الفريق برئاسة محمود الخطيب في قطر، بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب فريق نهضة بركان القطري في المباراة التي أقيمت على استاد جاسم بن حامد بنادي السد القطري.