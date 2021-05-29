فرنسا / القبض على منفّد عمليّة طعن ضابطة داخل مركز شرطة قرب "نانت"

اسماعيل عبد الحي - أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم، الجمعة 28 ماي 2021، بأن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على رجل هاجم في وقت سابق من اليوم بسكين، ضابطة في الشرطة ببلدة لا شابيل سور إيردر قرب مدينة نانت.

وأكدت قناة BFM TV أن الجاني خلال عملية إعتقاله أطلق الرصاص على عناصر الأمن وأصاب ضابطين بجروح في الأطراف، مضيفة أن المهاجم نفسه أصيب بجروح خطيرة برصاص عناصر الأمن.

وأشارت القناة إلى أن الضابطة التي تعرضت لعملية الطعن لا تزال في حالة حرجة.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على حسابه في "تويتر" أنه يتوجه إلى موقع الحادث.

RT