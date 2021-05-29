إندونيسيا تفرج عن ناقلتي نفط إيرانية وبنمية

كذلك أمرت المحكمة «تشين» بدفع غرامة قدرها مليارا روبية (140 ألف دولار)، لإلقاء النفط بشكل غير قانوني فى المياه الإندونيسية. تم إطلاق سراح القبطانين من الاحتجاز، ويعتقد أنهما غادرا إندونيسيا مع بقية أفراد الطاقم، الجمعة، على الرغم من الأحكام الصادرة فى حقهما. ففى يناير، رصدت الناقلتان قبالة «كليمنتان»، الجزء الإندونيسي من جزيرة «بورنيو»، واحتجزتا بعدما فشل طاقميهما فى الرد على المكالمات اللاسلكية.
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