مصر تطالب بتكثيف الجهود فى علميات حفظ السلام

أكدت مصر اعتزامها مواصلة المشاركة فى عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، مطالبة بتكثيف الجهود، لتعزيز أمن وسلامة القوات المشاركة فى تلك العلميات، فى ظل تعقد البيئات الأمنية التي تعمل فيها، وتصاعد الأخطار والتهديدات التي تواجهها. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في تصريح له بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، الذي يوافق اليوم، أن مصر تشارك حاليا في 6 بعثات حفظ سلام للأمم المتحدة بأفريقيا، تضم فى قوامها أكثر من 3 آلاف من عناصر الجيش والشرطة المصريين، وأنها تحتل المركز السابع بين أكبر الدول المساهمة بقوات على مستوى الأمم المتحدة. وأشار «حافظ» إلى التزام مصر بدعم السلم والأمن الدوليين.



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