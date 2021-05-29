صور.. أطباء يوجهون طلباً مهماً إلى منظمة الصحة العالمية

ابوظبي - سيف اليزيد - نظم أطباء مسيرة إلى مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، اليوم السبت، لتوجيه طلب مهم يتعلق بالصحة العامة.

وطالب الأطباء المهتمون بمكافحة أضرار تدهور البيئة على الصحة العامة، السلطات الصحية، بوضع التغير المناخي والتنوع البيئي على رأس أولوياتها.

وسار نشطاء يرتدون ملابس بيضاء من أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف إلى مقر منظمة الصحة العالمية، حيث استقبلهم تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة، وماريا نيرا مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في المنظمة.

وقال تيدروس، خلال استقباله النشطاء خارج مبنى المنظمة: «الوباء سينتهي لكن لا يوجد لقاح للتغير المناخي... علينا أن نتحرك الآن ونتضامن للوقاية والاستعداد قبل فوات الأوان».

ودعت البروفيسور فاليري داكرومو، خبيرة الأمراض المعدية، المنظمة إلى أن تكون «القوة الدافعة والضامن للسياسات العامة التي تحترم صحة الجميع وتحافظ على حياتهم».

وحمل البعض لافتات عملاقة تحث على التحرك ومقياس حرارة شاهقًا يوضح ارتفاع مؤشر درجة الحرارة الأحمر باتجاه كوكب محترق.

عند وصولهم إلى مبنى منظمة الصحة العالمية، سلم الأطباء النشطاء عريضة إلى رئيس منظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس حملت تواقيع أكثر من 1100 من المتخصصين والعاملين في المجال الصحي من جميع أنحاء العالم ينتقدون فيها «الجمود والتقاعس والمسافة الهائلة بين الخطابات والأفعال».

وطالبت العريضة السلطات الصحية، في الدول المشاركة حاليًا في الاجتماع السنوي الرئيسي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، «بالإعلان علانية أن تغير المناخ يعرض الناس لخطر الموت، وبأن تتحرك الآن للحفاظ على الحياة».

وجاء في العريضة أن «عاما بعد عام، وإعلانًا تلو إعلان، حذرتنا المؤسسات متعددة الأطراف - بما في ذلك منظمة الصحة العالمية - من أن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي يهددان صحة الإنسان في جميع أنحاء العالم».

وقال المشاركون إن العاملين الصحيين في جميع أنحاء العالم «يواجهون بالفعل كل يوم عواقب التدهور البيئي على مرضانا ومجتمعاتنا. ... قائمة الأمراض التي يعانون منها تزداد يوما بعد يوم. ... إننا نشهد المزيد والمزيد من أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية بسبب تلوث الهواء، وهدرًا في أيام العمل ووفيات بسبب موجات الحر والإفراط في الطعام ونقص التغذية جراء نقص الغذاء الجيد وأمراض الإسهال والتسمم بسبب تلوث مياه الشرب».