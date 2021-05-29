السعودية تعلن السماح بدخول القادمين من 11 دولة بينها أميركا وبريطانيا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (السبت)، السماح بدخول القادمين من 11 دولة بينها أميركا وبريطانيا مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بدءاً من فجر الأحد.



وأوضحت الوزارة، أنه إشارة إلى البيان الصادر في 2 فبراير الماضي، بشأن تعليق السماح بدخول المملكة، مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، وبناءً على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعضها، فقد تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة.



وأضافت أن الدول المسموح بدخول القادمين منها اعتباراً من الساعة الواحدة صباح غدٍ الأحد، تشمل: الإمارات، ألمانيا، الولايات المتحدة، إيرلندا، إيطاليا، البرتغال، المملكة المتحدة، السويد، سويسرا، فرنسا، اليابان، مؤكدة تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.



ووفقاً لذلك، يستمر تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 9 دول، هي الأرجنتين، إندونيسيا، البرازيل، جنوب أفريقيا، لبنان، مصر، الهند، باكستان، وتركيا.

