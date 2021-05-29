4 قتلى و13 جريحا جراء تفجير حافلة جامعية بشرق أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

أسفر استهداف حافلة تقل أساتذة من جامعة البيروني في ولاية بروان بشرق أفغانستان عن مقتل 4 أشخاص اليوم السبت، بحسب ما أورد مسؤول صحي في أفغانستان

وأشار قاسم سنغين، كبير الأطباء في مستشفى بروان، إن 13 شخصا أصيبوا بجروح جراء الانفجار.

وأشارت الشرطة المحلية إلى أن الهجوم وقع في منطقة رباط بمديرية بغرام (إحدى مديريات الولاية) في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم. من جهتها قالت قناة 1TV التلفزيونية الأفغانية نقلا عن وزارة الداخلية إن الهجوم نفذ باستخدام سيارة مفخخة، وإن طلبة وأساتذة من بين الضحايا.

ولم تعلن أي مجموعة مسلحة حتى الآن عن مسؤوليتها عن هذه العملية الإرهابية.