العراق.. تسجيل 23 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق السبت، تسجيل 23 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 16 ألفاً و 334 حالة.



وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم رصد 3257 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و193 ألفاً و608 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5425 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء في البلاد إلى مليون و107 آلاف و101 حالة.

وأوضحت الوزارة أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 582 ألفاً و537 شخصاً.