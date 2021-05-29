شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق مركبة شحن إلى محطة فضاء قيد الإنشاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت مساء اليوم السبت مركبة الشحن الصينية غير المأهولة "تيانتشو 2" حاملة إمدادات رئيسية إلى محطة الفضاء الصينية قيد الإنشاء، وذكلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وكانت مشكلات فنية قد أجلت الأسبوع الماضي إطلاقها المقرر عبر صاروخ من طراز "لونج مارش 7" فى ميناء ونتشانج الفضائي في جزيرة هاينان بجنوب الصين .

وتقول الصين إن أهمية تيانتشو 2 تنبع من جلب إمدادات ووقود إلى الجزء الرئيسي من المحطة الفضائية التى يطلق عليها تيان خه (الانسجام السماوي) التي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام القادم.

وكانت رحلة اليوم السبت شرطا مسبقا للقيام بمهمة مأهولة قادمة، بنقل ثلاثة رواد فضاء إلى الوحدة الأساسية. ومن المقرر أن تنطلق هذه البعثة من ميناء جيوتشيوان الفضائي في صحراء جوبي في يونيو. وسيبقىون لمدة ثلاثة أشهر.