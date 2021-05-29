فورد تتعهد بإنفاق 30 مليار دولار لتطوير سياراتها الكهربائية

أكدت عملاقة صناعة السيارات الأميركية "فورد"، هذا الأسبوع، أنها ستنفق 30 مليار دولار على الأقل لتطوير سيارات كهربائية من إنتاجها، بحلول عام 2025، بما يشمل تطوير البطاريات، وفقا لموقع ياهو نيوز.

وكانت الشركة قد أعلنت سابقا أنها ستنفق 22 مليون دولار على تطوير سيارتها الكهربائية بحلول 2023.

وتتوقع "فورد" أن تشكل السيارات الكهربائية 40 في المئة من إجمالي مركباتها بحلول 2030.

ومنذ أسابيع، تحالفت شركتا فورد و"بي أم دبليو" الألمانية لقيادة جولة تمويلية بـ 130 مليون دولار، للاستثمار في "سوليد بور"، وهو مصنع للبطاريات الصلبة المستخدمة في السيارات الكهربائية.

وتسعى الشركتان إلى إيجاد بطاريات بكفاءة عالية وبأسعار معقولة لتخفيض تكاليف صناعة هذه السيارات الكهربائية.

ويأتي الإعلان عن هذه الشراكات في ظل تسابق كبرى شركات السيارات لتطوير مركبات كهربائية للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون حول العالم.

وكانت "فورد" قد تعهدت، في يونيو الماضي، بوقف انبعاثات الكربون الناجمة عن نشاطها ومنتجاتها، بحلول عام 2050، الهدف الذي سيصنع توافقا بين الشركة والأهداف التي نصت عليها اتفاقية باريس للمناخ.