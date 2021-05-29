بسبب حريق بأحد مفاعلاتها.. وقف العمل بمحطة نووية في كوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اندلع حريق في مضخة ما أدى لتوقف العمل بالمفاعل الجديد الرابع بمحطة "شين كوري" النووية الكورية الجنوبية جنوب شرقي البلاد، دون سقوط أي ضحايا أو رصد مستويات غير عادية من الإشعاع.



ونشب الحريق اليوم السبت وتم إخماده خلال ساعة تقريباً، وفقاً لما صرح به مسئولون من الشركة المشغلة "كوريا هايدرو آند نيوكلر باور" لوكالة الأنباء الرسمية "يونهاب".

وتعتقد اللجنة الوطنية للأمان النووي في كوريا الجنوبية أن الحريق بدأ في أحد المحفزات، المكون الذي يساعد على توليد الكهرباء من حركة المضخة، وستفتح تحقيقاً في هذا الصدد، مؤكدة أن مستويات الإشعاع في محيط المحطة طبيعية ولم ترصد أي شيء غير مألوف.

ويمتلك المفاعل الرابع الجديد في محطة (كوري)، الواقعة خارج مدينة بوسان على مسافة 320 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة سيؤول، قدرة على توليد 1400 ميغاواط من الكهرباء وبدأ العمل به في أغسطس(آب) 2019.