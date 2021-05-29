اجتماع تشاروي لوزراء الخارجية العرب.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

صرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً تشاورياً يوم 8 يونيو(حزيران) المقبل في الدوحة، حيث ترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس الجامعة على مستوي وزراء الخارجية.



وأوضح أن الاجتماع يأتي في اطار حرص مجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، على رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الاعضاء وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية، بحسب ما ذكر موقع الجامعة العربية على الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن صيغة الاجتماعات التشاورية هي تقليد معمول به علي مستوى مجلس الجامعة وهي تتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو اصدار بيانات ووثائق رسمية.