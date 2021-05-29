الكاظمي يدعو إلى تطوير العلاقات مع باكستان لمحاربة الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي السبت، أهمية العلاقة مع باكستان، بما يعزز الحوار والاستقرار الإقليمي.



وشدد الكاظمي خلال استقباله وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمدي قريشي على أن تنمية التعاون المشترك بين البلدين من شأنه أن يدعم جهود السلام والعمل المشترك في محاربة الإرهاب، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة العراقية.

من جهته، أكد وزير خارجية باكستان على دور العراق في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، مشيراً إلى أن استقرار العراق أساسي للاستقرار الإقليمي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وإسلام آباد في المجالات الأمنية والاقتصادية والعسكرية.

كما تمت مناقشة تعزيز الروابط الثقافية وبحث ملف الزيارات الدينية والرغبة الباكستانية بتسهيل إجراءات تأشيرات دخول الزائرين.

وفي لقاء منفصل مع الوزير الباكستاني، أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن العالم والمنطقة خصوصاً يواجهان تحديات مشتركة تتمثل بالإرهاب والتطرف وتصاعد التوترات التي تؤثر على الأمن والاستقرار العالمي، ويستوجب ذلك التعاضد الدولي في مواجهة التحديات الأمنية والصحية وحماية البيئة وحفظ الأمن والاستقرار الدولي.