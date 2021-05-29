مقتل 4 أشخاص على الأقل في انفجار قنبلة بحافلة صغيرة شمال أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم السبت أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا، إثر انفجار قنبلة في حافلة صغيرة، كانت تقل طلاباً ومحاضرين جامعيين في إقليم باروان شمال أفغانستان.



وقال المتحدث باسم الوزارة، طارق عريان إن 11 شخصاً آخرين أصيبوا في الانفجار، الذي وقع في مدينة شاريكار، عاصمة الإقليم.

وأضاف أن الحافلة الصغيرة كانت تقل محاضرين من جامعة "البيروني" التي تقع في إقليم كابيسا المجاور.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتنشط حركة طالبان وتنظيم داعش "داعش" في أفغانستان.