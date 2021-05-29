ماذا قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته مؤسسة نيلسون مانديلا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته مؤسسة نيلسون مانديلا، بأول رئيس أسود لجنوب أفريقيا قائلا إنه خلف "إرثا عظيما".



وقال ماكرون إنه "من المهم قبل المغادرة أن نعرب عن تقديرنا ونتشرّب ما صنع تاريخ هذا البلد ونضالاته"، مشيدا بـ"حياة الالتزام والتضحيات والنضال" التي عاشها نيلسون مانديلا من أجل "تكريس المساواة والحرية".

ومانديلا بطل النضال ضد نظام الفصل العنصري والحائز جائزة نوبل للسلام، شخصية محورية في القرن العشرين تحظى بتقدير كبير خارج حدود إفريقيا، وقد توفي في الخامس من ديسمبر/كانون الثاني 2013.

ومر الرئيس الفرنسي أمام السيارة القديمة لرمز المصالحة في البلاد ثم زار مكتبه، وقال إن المكان "يحرك المشاعر".

وتحدث ماكرون عن الديموقراطية في جنوب أفريقيا التي "تواجه الكثير من التحديات، ولكنها تتصدى لها بشجاعة كبيرة".

واختتم الرئيس الفرنسي زيارة استمرت يومين لجنوب أفريقيا، السبت، عقب زيارة تاريخية لرواندا.

ومع تركيز جنوب أفريقيا حاليا على مكافحة وباء الفيروس، اتفق إيمانويل ماكرون ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا على أن براءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد "لا ينبغي بأي شكل من الأشكال أن تكون عقبة" أمام تحصين الشعوب.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن دعمه لمطلب رفع موقت للبراءات، وإن كانت الأولوية بالنسبة له هي تسريع نقل تكنولوجيا صناعة اللقاحات.

واستعمل ماكرون خلال لقائه مع الجالية الفرنسية في جنوب إفريقيا السبت كلمة "هابو" التي تعني بلغة خويسان الحلم الذي يجب أن يتقاسمه المجتمع حتى يتحقق. وقال "تلخص هذه الكلمة وحدها تطلع الجنوب أفريقيين للعيش المشترك، وهذا ينطبق على أوروبا وأفريقيا اليوم: هابو!".