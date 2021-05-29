الاتحاد الأوروبي يضغط على بريطانيا لتقديم أجوبة بشأن إيرلندا الشمالية

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

ذكر نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيك لصحيفة "فايننشال تايمز"، أن الاتحاد الأوروبي أصيب بالإحباط جراء عدم رغبة المملكة المتحدة من الوفاء بالتزاماتها بشأن إيرلندا الشمالية، ويضع نصب عينيه اجتماعاً مقترح عقده في الأسبوع الأول من يونيو(حزيران) المقبل لتسوية الخلافات.



وقال سيفكوفيك إنه يرغب في أن يوافق الجانبان على "خارطة طريق" مشتركة لتقديم جدول زمني لحل مسائل متعلقة بتنفيذ بروتوكول إيرلندا الشمالية.

ويتمحور الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على الكيفية التي يؤثر بها اتفاق تجارة خاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على المنطقة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء عن فايننشال تايمز.

ونقلت الصحيفة عن سيفكوفيك القول: "لم نحصل على الأجوبة الأساسية من الجانب البريطاني"، وأضاف أنه كان قد حذر نظيره البريطاني ديفيد فروست من أن صبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدأ ينفد بسرعة.

ونقلت الصحيفة عن سيفكوفيك القول إن الاتحاد الأوروبي لن يكون أمامه أي خيار سوى تصعيد النزاع، إذا لم تعرض المملكة المتحدة شيئا ًبناء على نحو أكبر في الاجتماع المقترح في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

ومن شأن مثل تلك الخطوة أن تعني التحرك تجاه الخطوة الإجرائية النهائية قبل اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية.