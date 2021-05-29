لهذا السبب.. زعيمة المعارضة في بيلاروس تدعو إلى تنظيم احتجاجات

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

دعت زعيمة المعارضة في بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا العالم إلى الوقوف مع السجناء السياسيين في الذكرى السنوية الأولى لسجن زوجها.



ومن منفاها في ليتوانيا، حثت تيخانوفسكايا على تنظيم مسيرات وطالبت مرة أخرى بإطلاق سراح رومان بروتاسيفيتش، وهو صحفي معارض ومنتقد صريح لنظام بيلاروس.

وكان قد تم اعتقال بروتاسيفيتش في بيلاروس، بعد إجبار طائرة تابعة لشركة "ريان إير" قادمة من اليونان إلى ليتوانيا على تحويل مسارها قبل حوالي أسبوع.

وأثار الحادث إدانة دولية وسلط الضوء مرة أخرى على محنة الصحفيين والنشطاء في الدولة المستبدة الواقعة شرق أوروبا.

وكان سيرجي، زوج تيخانوفسكايا يريد خوض الانتخابات أمام زعيم البلاد منذ فترة طويلة، الكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس(آب) الماضي، لكن تم اعتقاله في نهاية مايو(أيار) الماضي. ويواجه عقوبة بالسجن.