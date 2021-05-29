شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نجاة 200 شخص بعد اشتعال النيران في عبّارة إندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اندلعت النيران، اليوم السبت، فى عبارة إندونيسية تقل نحو 200 شخص شرقى البلاد، مما دفع الركاب وأفراد الطاقم إلى القفز في البحر إلا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا.

ونقلت شبكة (ABC) الأمريكية عن المتحدث باسم المديرية العامة للنقل البحري “ويسنو واردانا” قوله إن العبارة “كيه إم كاريا إنداه” كانت متجة إلى ميناء “سانانا”، مشيرا إلى أن الحريق نشب عقب 15 دقيقة من مغادرة العبارة مدينة “ترناتي” عاصمة إقليم “مالوكو الشمالية“.

وأضاف “واردانا” أنه تم إنقاذ ركاب العبارة البالغ عددهم 181 شخصا بينهم 22 طفلاً و14 من أفراد طاقمها، وإجلائهم إلى إحدى الجزر المجاورة، مشيراً إلى أن السلطات فتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.