شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 23 وفاة و3257 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت تسجيل 23 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 16 ألفا و 334 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لهاأنه تم رصد 3257 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و193 ألفا و608 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5425 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء في البلاد إلى مليون و107 آلاف و101 حالة.

وأوضحت الوزارة أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لكورونا وصل إلى 582 ألفا و 537 شخصا.