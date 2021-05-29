شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطالب بتعزيز أمن وسلامة قوات حفظ السلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مصر اعتزامها مواصلة المشاركة في عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، مطالبة بتكثيف الجهود لتعزيز أمن وسلامة القوات المشاركة في تلك العلميات في ظل تعقد البيئات الأمنية التي تعمل فيها وتصاعد الأخطار والتهديدات التي تواجهها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في تصريحٍ له بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة الذي يوافق اليوم، أن مصر تشارك حاليًا في 6 بعثات حفظ سلام للأمم المتحدة في أفريقيا تضم في قوامها أكثر من 3 آلاف من عناصر الجيش والشرطة المصريين، وأنها تحتل المركز السابع بين أكبر الدول المساهمة بقوات على مستوى الأمم المتحدة .

وأشار حافظ إلى التزام مصر بدعم السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن إسهامها المتواصل في جهود إحلال السلم والاستقرار في أنحاء القارة الأفريقية، خاصة في ظل الأوضاع الحالية المرتبطة بجائحة "كورونا" باعتبارها تمثل عبئًا إضافيًا على عمليات حفظ السلام التي تعمل في بيئات أمنية وإنسانية تتسم بالصعوبة والخطورة .