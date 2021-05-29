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البحرين: ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد "الحوثي"

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الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في مهاجمة المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية ، وإطلاقها، اليوم، طائرة بدون طيار "مفخخة" تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء سافر على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد خطير لأمن وسلامة المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة ، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرة المفخخة وتدميرها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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