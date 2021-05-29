البرلمان يعقد أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني

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بغداد - ياسين صفوان - عقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الأولى بفصله التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "البرلمان عقد جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".
وأشار البيان إلى، أن "عدد الحضور بلغ 171 نائباً".
في السياق، قال مراسلنا أن "مجلس النواب صوت على اضافة فقرة على جدول اعماله تتضمن (تأدية اليمين الدستوري)".