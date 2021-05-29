البرلمان يعقد أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "البرلمان عقد جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأشار البيان إلى، أن "عدد الحضور بلغ 171 نائباً".