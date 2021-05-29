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تشكيلة منتخبنا الوطني الرسمية لمباراة النيبال

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-29 | 17:14

تشكيلة منتخبنا الوطني الرسمية لمباراة النيبال

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، التشكيلة الأساسية التي ستواجه منتخب النيابي.
وتنقل قناة السومرية، مباراة منتخبنا الوطني العراقي مع منتخب النيبال الودية المقررة مساءً في البصرة.

وتقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة ، ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المزدوجة.


ومن المقرر ان يخوض منتخبنا الوطني اولى مواجهاته في التصفيات، أما نظيره منتخب كمبوديا على ستاد المحرق في السابع من الشهر المقبل، في المجموعة الثالثة التي تستضيفها البحرين للفترة من 3 - 15 حزيران.

 

أدناه التشكيلة:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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